Verizon Communications präsentierte Quartalsergebnisse

Verizon Communications hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,65 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Verizon Communications im vergangenen Quartal 47,24 Milliarden CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon Communications 48,05 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at