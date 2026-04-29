|
29.04.2026 06:31:29
Verizon Communications präsentierte Quartalsergebnisse
Verizon Communications hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,65 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Verizon Communications im vergangenen Quartal 47,24 Milliarden CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon Communications 48,05 Milliarden CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow dürfte sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite zeigen. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.