Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Dienstagnachmittag

Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,11 Prozent auf 18 119,00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 307,00 Punkte, das Tagestief hingegen 18 024,50 Zähler.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, einen Stand von 18 607,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 02.04.2024, bei 18 309,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der LUS-DAX auf 16 180,00 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 8,21 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,39 Prozent auf 25,22 EUR), Zalando (+ 1,88 Prozent auf 23,28 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 239,70 EUR), BASF (+ 0,61 Prozent auf 44,66 EUR) und Brenntag SE (+ 0,60 Prozent auf 63,50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,73 Prozent auf 444,80 EUR), Hannover Rück (-4,28 Prozent auf 230,60 EUR), Porsche (-3,37 Prozent auf 67,02 EUR), adidas (-2,23 Prozent auf 214,60 EUR) und Heidelberg Materials (-2,22 Prozent auf 94,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 050 104 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 221,212 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

