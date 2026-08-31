Verluste in Frankfurt: MDAX schwächelt

Am Montag bewegt sich der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,43 Prozent leichter bei 32 887,27 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 365,753 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,365 Prozent tiefer bei 32 909,22 Punkten in den Handel, nach 33 029,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32 937,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 829,78 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der MDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 31 980,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, stand der MDAX bei 33 352,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 30 286,90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,16 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell LANXESS (+ 3,86 Prozent auf 15,05 EUR), AUMOVIO (+ 2,22 Prozent auf 36,90 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,80 Prozent auf 40,64 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,72 Prozent auf 94,70 EUR) und TRATON (+ 1,64 Prozent auf 38,40 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Aroundtown SA (-3,14 Prozent auf 1,91 EUR), TAG Immobilien (-3,13 Prozent auf 12,71 EUR), LEG Immobilien (-2,15 Prozent auf 49,12 EUR), HENSOLDT (-1,95 Prozent auf 85,50 EUR) und TUI (-1,91 Prozent auf 7,08 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 2 139 410 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,031 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,35 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at