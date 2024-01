Verluste in Frankfurt: SDAX am Mittag leichter

Der SDAX verliert am Montag an Boden.

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,79 Prozent auf 13 673,67 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 113,653 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,166 Prozent auf 13 759,72 Punkte an der Kurstafel, nach 13 782,56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 13 649,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 759,72 Zähler.

SDAX auf Jahressicht

Der SDAX wurde vor einem Monat, am 29.12.2023, mit 13 960,36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, lag der SDAX bei 12 131,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 303,15 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,07 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell GFT SE (+ 7,24 Prozent auf 32,88 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 5,28 Prozent auf 6,22 EUR), METRO (St) (+ 1,81 Prozent auf 6,47 EUR), KSB SE (+ 1,01 Prozent auf 598,00 EUR) und Klöckner (+ 0,53 Prozent auf 6,62 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen MorphoSys (-4,58 Prozent auf 39,00 EUR), SCHOTT Pharma (-4,14 Prozent auf 32,40 EUR), STRATEC SE (-3,77 Prozent auf 40,80 EUR), AUTO1 (-3,64 Prozent auf 3,78 EUR) und Nagarro SE (-2,99 Prozent auf 89,15 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 710 548 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 11,350 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die TRATON-Aktie hat mit 4,65 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

