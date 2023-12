Verluste in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,94 Prozent tiefer bei 13 125,16 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 107,767 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,072 Prozent stärker bei 13 259,35 Punkten in den Handel, nach 13 249,79 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 13 111,22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 259,35 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der SDAX mit 12 767,80 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 034,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2022, betrug der SDAX-Kurs 12 192,85 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 8,61 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ADTRAN (+ 1,96 Prozent auf 6,23 USD), Energiekontor (+ 1,46 Prozent auf 69,40 EUR), IONOS (+ 1,13 Prozent auf 14,32 EUR), PATRIZIA SE (+ 0,83 Prozent auf 7,33 EUR) und Vossloh (+ 0,77 Prozent auf 39,45 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,76 Prozent auf 27,97 EUR), secunet Security Networks (-3,21 Prozent auf 138,80 EUR), Grand City Properties (-3,13 Prozent auf 8,99 EUR), MorphoSys (-3,12 Prozent auf 32,34 EUR) und GFT SE (-2,66 Prozent auf 29,26 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 406 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 10,380 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at