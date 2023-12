HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Secunet mit "Sell" und einem Kursziel von 100 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der IT-Sicherheitsdienstleister sei der einzige deutsche Vertreter im öffentlichen Sektor, dessen Hardware und Software allen Stufen der strengen Sicherheitsüberprüfungen der deutschen Regierung gerecht werde, schrieb Analyst Finn Kemper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Secunet habe beim Thema Cloud allerdings noch einen holprigen Weg vor sich. Die Aktie erscheine angesichts der düsteren Ergebnisaussichten überbewertet. Kemper verwies etwa auf die geplanten Kürzungen im deutschen Staatshaushalt./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 07:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2023 / 07:50 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.