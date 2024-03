Verluste in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag geht es im SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 14 346,53 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 117,157 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,151 Prozent fester bei 14 431,94 Punkten in den Handel, nach 14 410,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 441,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 346,53 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 2,57 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 28.02.2024, bei 13 768,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, stand der SDAX bei 13 927,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 658,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 3,80 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 441,67 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell ADTRAN (+ 2,31 Prozent auf 5,32 USD), SFC Energy (+ 2,13 Prozent auf 19,22 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 0,68 Prozent auf 14,70 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 0,60 Prozent auf 3,37 EUR) und GFT SE (+ 0,59 Prozent auf 27,26 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Energiekontor (-10,55 Prozent auf 63,60 EUR), STRATEC SE (-6,25 Prozent auf 39,75 EUR), Kontron (-3,52 Prozent auf 21,38 EUR), adesso SE (-2,65 Prozent auf 110,20 EUR) und pbb (-1,50 Prozent auf 4,86 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX ist die pbb-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 85 704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 17,280 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

2024 präsentiert die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at