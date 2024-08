Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Nachmittag

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,33 Prozent leichter bei 13 896,01 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 98,483 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,270 Prozent stärker bei 13 979,02 Punkten in den Handel, nach 13 941,39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 13 988,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 883,37 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 14 357,57 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 20.05.2024, bei 15 197,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der SDAX-Kurs bei 12 975,54 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,541 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SFC Energy (+ 7,14 Prozent auf 21,75 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,13 Prozent auf 79,10 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,36 Prozent auf 44,20 EUR), METRO (St) (+ 1,96 Prozent auf 4,68 EUR) und flatexDEGIRO (+ 1,31 Prozent auf 13,16 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil STO SE (-3,72 Prozent auf 119,20 EUR), Salzgitter (-3,61 Prozent auf 15,21 EUR), BayWa (-3,59 Prozent auf 12,90 EUR), thyssenkrupp nucera (-2,58 Prozent auf 9,06 EUR) und Nagarro SE (-2,16 Prozent auf 74,85 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 165 897 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 8,157 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX hat die Ceconomy St-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die TAKKT-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at