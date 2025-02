NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flatexdegiro nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Nettogewinn des Online-Brokers habe trotz der gestiegenen Handelsaktivität seit den US-Wahlen Anfang November die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Schuld seien die niedrigeren Zinsen. Für 2025 erwarte das Management kein Wachstum, da höhere Handelsgebühren die geringeren Zinserträge kompensieren müssten. Die Mitte der Zielspanne für das Nettoergebnis liege unter den Markterwartungen. Der Fokus dürfte allerdings auf den optimistischen Zielen für 2027 liegen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 03:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 03:06 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.