Verluste in Frankfurt: TecDAX gibt zum Start nach

Das macht der TecDAX am Morgen.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent leichter bei 3 371,01 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 528,951 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,015 Prozent auf 3 374,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 375,31 Punkten am Vortag.

Bei 3 374,80 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 357,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,11 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wurde der TecDAX mit 3 322,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, stand der TecDAX noch bei 3 257,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, wurde der TecDAX mit 3 199,51 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,40 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 175,55 Zählern.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 23,92 EUR), Energiekontor (+ 0,31 Prozent auf 65,20 EUR), United Internet (+ 0,29 Prozent auf 20,74 EUR), Kontron (+ 0,15 Prozent auf 20,02 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,12 Prozent auf 8,66 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SÜSS MicroTec SE (-2,51 Prozent auf 62,20 EUR), AIXTRON SE (-1,14 Prozent auf 21,64 EUR), Siltronic (-1,05 Prozent auf 75,10 EUR), Bechtle (-0,94 Prozent auf 39,96 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,88 Prozent auf 15,75 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 239 147 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 219,158 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,34 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

