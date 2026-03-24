Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|TecDAX-Performance
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24.03.2026 12:27:32
Verluste in Frankfurt: TecDAX in Rot
Am Dienstag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,68 Prozent tiefer bei 3 411,96 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 512,291 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,211 Prozent auf 3 428,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 435,36 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 387,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 436,62 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Der TecDAX stand vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 3 715,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der TecDAX mit 3 586,84 Punkten berechnet. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 24.03.2025, mit 3 778,30 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 5,86 Prozent nach. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Ottobock (+ 8,36 Prozent auf 54,05 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,79 Prozent auf 23,84 EUR), 1&1 (+ 1,52 Prozent auf 23,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,49 Prozent auf 32,01 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,96 Prozent auf 4,19 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,37 Prozent auf 56,60 EUR), Eckert Ziegler (-5,15 Prozent auf 13,80 EUR), HENSOLDT (-3,04 Prozent auf 71,80 EUR), SAP SE (-2,69 Prozent auf 149,72 EUR) und SMA Solar (-2,52 Prozent auf 37,10 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 604 252 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 179,640 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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