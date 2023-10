Verluste in London: FTSE 100 beendet den Handel mit Verlusten

So bewegte sich der FTSE 100 am Freitag zum Handelsende.

Zum Handelsende notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 1,30 Prozent schwächer bei 7 402,14 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,426 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 499,53 Punkten in den Handel, nach 7 499,53 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 499,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 395,57 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 2,60 Prozent abwärts. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 20.09.2023, bei 7 731,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 646,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, wies der FTSE 100 einen Wert von 6 943,91 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 2,01 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 206,82 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Endeavour Mining (+ 4,39 Prozent auf 17,60 GBP), ConvaTec (+ 3,47 Prozent auf 2,03 GBP), BAE Systems (+ 2,02 Prozent auf 10,62 GBP), Unite Group (+ 1,86 Prozent auf 8,75 GBP) und Hargreaves Lansdown (+ 1,13 Prozent auf 7,00 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Smurfit Kappa (-5,85 Prozent auf 29,60 EUR), InterContinental Hotels Group (-4,48 Prozent auf 58,78 GBP), Anglo American (-4,41 Prozent auf 20,61 GBP), Rentokil Initial (-4,07 Prozent auf 4,64 GBP) und HSBC (-3,95 Prozent auf 6,16 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 126 797 301 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 209,607 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,46 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at