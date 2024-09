Verluste in London: FTSE 100 beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

Beim FTSE 100 standen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 8 193,94 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,558 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8 205,98 Punkte an der Kurstafel, nach 8 205,98 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8 232,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 169,96 Punkten lag.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,152 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 8 168,10 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.06.2024, den Wert von 8 147,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7 496,87 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,12 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Entain (+ 4,06 Prozent auf 7,07 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,28 Prozent auf 21,52 GBP), Prudential (+ 1,96 Prozent auf 6,13 GBP), BT Group (+ 1,86 Prozent auf 1,43 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 1,70 Prozent auf 0,57 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Rentokil Initial (-20,06 Prozent auf 3,80 GBP), Ocado Group (-3,99 Prozent auf 3,25 GBP), Howden Joinery Group (-1,83 Prozent auf 9,39 GBP), Centrica (-1,76 Prozent auf 1,17 GBP) und Ashtead (-1,71 Prozent auf 51,62 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 151 698 835 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,499 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 9,64 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der M&G-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at