Verluste in London: FTSE 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,49 Prozent auf 8 126,88 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,448 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 166,88 Punkte an der Kurstafel, nach 8 166,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 064,34 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 166,88 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,585 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 193,49 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.05.2024, den Wert von 8 354,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 527,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 5,25 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Beazley (+ 11,38 Prozent auf 7,10 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 7,88 Prozent auf 19,85 GBP), Entain (+ 6,88 Prozent auf 5,59 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,50 Prozent auf 145,60 GBP) und GSK (+ 1,43 Prozent auf 15,57 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Spirax-Sarco Engineering (-7,56 Prozent auf 78,90 GBP), BT Group (-4,37 Prozent auf 1,30 GBP), JD Sports Fashion (-2,93 Prozent auf 1,22 GBP), RS Group (-2,84 Prozent auf 7,52 GBP) und United Utilities (-2,73 Prozent auf 9,84 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 41 462 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 223,465 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

