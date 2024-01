Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende mit Abgaben

Am Mittwoch zogen sich die Börsianer in London zurück.

Letztendlich sank der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,48 Prozent auf 7 446,29 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,353 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 558,34 Punkte an der Kurstafel, nach 7 558,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 7 404,08 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 558,34 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 2,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 576,36 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 675,21 Punkten auf. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, bei 7 851,03 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,56 Prozent. Bei 7 764,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell IMI (+ 3,68 Prozent auf 16,08 GBP), Smith Nephew (+ 1,60 Prozent auf 10,82 GBP), ConvaTec (+ 1,56 Prozent auf 2,47 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,35 Prozent auf 1,09 GBP) und BAE Systems (+ 0,93 Prozent auf 11,92 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Ocado Group (-6,15 Prozent auf 5,80 GBP), Entain (-5,19 Prozent auf 8,95 GBP), Glencore (-4,47 Prozent auf 4,20 GBP), Land Securities Group (-4,10 Prozent auf 6,41 GBP) und Prudential (-3,95 Prozent auf 7,73 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 81 054 715 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 195,767 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,14 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Vodafone Group lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,29 Prozent.

Redaktion finanzen.at