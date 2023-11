Verluste in Moskau: RTS legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag notierte der RTS via MICEX zum Handelsschluss 0,37 Prozent tiefer bei 1 108,87 Punkten. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 7,571 Mrd. Euro. In den Handel ging der RTS 0,270 Prozent tiefer bei 1 110,03 Punkten, nach 1 113,03 Punkten am Vortag.

Bei 1 103,05 Einheiten erreichte der RTS sein Tagestief, während er hingegen mit 1 111,78 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der RTS seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der RTS bislang einen Gewinn von 1,60 Prozent. Vor einem Monat, am 09.10.2023, wurde der RTS mit 1 006,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, wurde der RTS mit 1 004,72 Punkten berechnet. Der RTS stand vor einem Jahr, am 09.11.2022, bei 1 113,93 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 15,14 Prozent. Aktuell liegt der RTS bei einem Jahreshoch von 1 114,55 Punkten. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im RTS

Unter den Top-Aktien im RTS befinden sich aktuell Rostelecom PJSC Pref (+ 1,93 Prozent auf 74,10 RUB), Bashneft (+ 1,27 Prozent auf 2 121,00 RUB), Rostelecom PJSC (+ 1,15 Prozent auf 77,72 RUB), Mechel (+ 1,03 Prozent auf 305,00 RUB) und Novolipetsk Steel (+ 0,99 Prozent auf 196,52 RUB). Schwächer notieren im RTS derweil TMK (-1,60 Prozent auf 223,34 RUB), Aeroflot - Russian Airlines (-1,15 Prozent auf 39,47 RUB), Severstal (-1,08 Prozent auf 1 360,40 RUB), Federal Grid (-0,93 Prozent auf 0,13 RUB) und Unipro (ex EON Russia) (-0,88 Prozent auf 2,36 RUB).

Welche RTS-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via MICEX 45 528 480 000 Aktien gehandelt. Im RTS nimmt die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 6,395 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

RTS-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS inne. Unter den Aktien im Index weist die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

