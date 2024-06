Verluste in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus

So bewegt sich der Dow Jones am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,79 Prozent tiefer bei 39 101,09 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 14,002 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,575 Prozent tiefer bei 39 184,49 Punkten in den Dienstagshandel, nach 39 411,21 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 39 423,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38 997,23 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 39 069,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39 313,64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 33 727,43 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 3,68 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 1,10 Prozent auf 187,62 USD), Apple (+ 0,95 Prozent auf 210,11 USD), Intel (+ 0,56 Prozent auf 30,74 USD), Amgen (+ 0,49 Prozent auf 319,71 USD) und Microsoft (+ 0,46 Prozent auf 449,73 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Home Depot (-3,99 Prozent auf 336,88 USD), Walmart (-2,57 Prozent auf 67,13 USD), Dow (-2,54 Prozent auf 53,23 USD), Boeing (-2,46 Prozent auf 174,70 USD) und Nike (-1,96 Prozent auf 95,27 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 344 008 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,114 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,99 zu Buche schlagen. Mit 6,53 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at