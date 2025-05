Verluste in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,24 Prozent schwächer bei 41 759,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 16,601 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,228 Prozent schwächer bei 41 763,68 Punkten, nach 41 859,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 41 354,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 41 769,13 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 1,84 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 23.04.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 39 606,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, den Stand von 43 428,02 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 23.05.2024, einen Stand von 39 065,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 1,49 Prozent zurück. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45 054,36 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Coca-Cola (+ 1,00 Prozent auf 71,85 USD), Verizon (+ 0,65 Prozent auf 43,41 USD), Chevron (+ 0,64 Prozent auf 136,15 USD), Procter Gamble (+ 0,58 Prozent auf 165,98 USD) und IBM (+ 0,43 Prozent auf 259,47 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Apple (-2,70 Prozent auf 195,92 USD), Nike (-2,04 Prozent auf 60,07 USD), Home Depot (-1,51 Prozent auf 320,50 EUR), Salesforce (-1,22 Prozent auf 279,96 USD) und Walt Disney (-0,97 Prozent auf 110,05 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 24 252 433 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,982 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,35 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at