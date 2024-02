Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Verlusten

Der NASDAQ 100 verlor im NASDAQ-Handel zum Handelsende 0,23 Prozent auf 17 572,73 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,292 Prozent fester bei 17 664,44 Punkten, nach 17 613,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 17 475,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 680,62 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 16 305,98 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, bei 15 154,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 12 464,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,22 Prozent aufwärts. Bei 17 682,29 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 8,70 Prozent auf 3,50 USD), JDcom (+ 7,68 Prozent auf 24,11 USD), Moderna (+ 4,75 Prozent auf 100,03 USD), Align Technology (+ 4,67 Prozent auf 288,44 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 4,29 Prozent auf 23,11 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Charter A (-4,40 Prozent auf 290,28 USD), Adobe (-3,71 Prozent auf 607,14 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,64 Prozent auf 167,88 USD), MercadoLibre (-3,63 Prozent auf 1 710,39 USD) und Synopsys (-2,99 Prozent auf 542,43 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 17 125 391 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,841 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at