Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag

Der NASDAQ Composite notiert am zweiten Tag der Woche im negativen Bereich.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,37 Prozent tiefer bei 26 505,60 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,251 Prozent auf 26 672,17 Punkte an der Kurstafel, nach 26 605,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26 679,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 497,52 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 26 281,61 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26 274,13 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 21 385,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14,07 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell SMC (+ 6,13 Prozent auf 514,74 USD), FormFactor (+ 5,50 Prozent auf 118,66 USD), Geron (+ 5,41 Prozent auf 1,56 USD), Modine Manufacturing (+ 4,27 Prozent auf 199,16 USD) und Ceragon Networks (+ 4,27 Prozent auf 2,20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Hub Group (-15,10 Prozent auf 40,20 USD), Donegal Group B (-14,77 Prozent auf 21,06 USD), Elbit Systems (-8,76 Prozent auf 771,94 USD), Nexstar Media Group (-5,21 Prozent auf 181,75 USD) und Ceva (-4,98 Prozent auf 30,33 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 121 932 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,697 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 20,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at