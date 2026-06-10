Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt ab

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,98 Prozent auf 25 426,80 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,649 Prozent tiefer bei 25 512,07 Punkten, nach 25 678,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25 726,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 269,25 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,45 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 26 247,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 697,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19 714,99 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,43 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 9,81 Prozent auf 86,05 USD), Microvision (+ 6,57 Prozent auf 0,38 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 4,42 Prozent auf 254,04 USD), Nortech Systems (+ 3,95 Prozent auf 17,64 USD) und inTest (+ 3,78 Prozent auf 16,18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Americas Car-Mart (-52,94 Prozent auf 2,48 USD), EZCORP (-11,13 Prozent auf 28,50 USD), Donegal Group B (-8,88 Prozent auf 17,44 USD), Modine Manufacturing (-7,58 Prozent auf 257,10 USD) und Nissan Motor (-7,21 Prozent auf 2,06 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 12 213 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,370 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at