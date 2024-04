Verluste in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Das macht der NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche.

Um 15:59 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,20 Prozent auf 15 652,63 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 15 705,69 Punkte an der Kurstafel, nach 15 683,37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 15 595,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 716,59 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,83 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 18.03.2024, bei 16 103,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 15 055,65 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, bei 12 153,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AmeriServ Financial (+ 5,76 Prozent auf 2,57 USD), Dixie Group (+ 5,00 Prozent auf 0,53 USD), JetBlue Airways (+ 4,39 Prozent auf 7,13 USD), Mind CTI (+ 3,17 Prozent auf 1,95 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 2,59 Prozent auf 8,70 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Snap-On (-6,17 Prozent auf 266,00 USD), Park-Ohio (-3,44 Prozent auf 23,31 USD), Autodesk (-2,74 Prozent auf 209,04 USD), Infosys (-2,71 Prozent auf 16,49 USD) und Atrion (-2,53 Prozent auf 398,76 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Anglo American-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 468 715 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,883 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

2025 verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Comtech Telecommunications-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at