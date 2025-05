NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,52 Prozent fester bei 19 211,10 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,205 Prozent auf 19 151,54 Punkte an der Kurstafel, nach 19 112,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 19 213,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19 038,48 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2025, stand der NASDAQ Composite bei 16 307,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 026,77 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16 698,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 0,361 Prozent nach unten. Bei 20 118,61 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit ACADIA Pharmaceuticals (+ 26,48 Prozent auf 22,26 USD), TransAct Technologies (+ 7,43 Prozent auf 3,76 USD), Comtech Telecommunications (+ 5,81) Prozent auf 1,82 USD), Geron (+ 4,96 Prozent auf 1,27 USD) und Monro Muffler Brake (+ 4,86 Prozent auf 13,58 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Nissan Motor (-5,98 Prozent auf 2,36 USD), Applied Materials (-5,25 Prozent auf 165,57 USD), Harvard Bioscience (-4,20 Prozent auf 0,34 USD), Dorel Industries (-4,17 Prozent auf 1,15 USD) und PDF Solutions (-3,86 Prozent auf 19,70 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 51 032 115 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,004 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

2025 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at