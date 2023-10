Verluste in Zürich: SLI fällt am Montagmittag

Der SLI notiert am Montagmittag im negativen Bereich.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:11 Uhr um 0,77 Prozent schwächer bei 1 604,32 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,179 Prozent auf 1 619,63 Punkte an der Kurstafel, nach 1 616,73 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 1 600,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 621,07 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 725,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 762,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, bei 1 570,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gab der Index bereits um 4,57 Prozent nach. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 810,36 Punkte. 1 600,89 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Holcim (+ 0,76 Prozent auf 55,34 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,61 Prozent auf 29,72 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,20 Prozent auf 248,00 CHF), Schindler (-0,03 Prozent auf 178,20 CHF) und Swatch (I) (-0,04 Prozent auf 225,30 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ams (-4,97 Prozent auf 3,45 CHF), Partners Group (-2,42 Prozent auf 927,20 CHF), Lonza (-2,37 Prozent auf 325,00 CHF), Sandoz (-1,98 Prozent auf 26,77 CHF) und Sika (-1,94 Prozent auf 212,80 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 105 990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 269,567 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 6,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at