Verluste in Zürich: SLI gibt zum Handelsende nach

Der SLI verlor am Abend an Boden.

Am Donnerstag fiel der SLI via SIX letztendlich um 1,37 Prozent auf 1 638,96 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,880 Prozent auf 1 647,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 661,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 635,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 654,69 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 3,90 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wurde der SLI mit 1 733,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, wies der SLI 1 755,97 Punkte auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 19.10.2022, einen Stand von 1 578,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 sank der Index bereits um 2,50 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Schindler (+ 3,31 Prozent auf 184,10 CHF), Swatch (I) (+ 1,86 Prozent auf 229,60 CHF), Richemont (+ 0,90 Prozent auf 106,05 CHF), Sika (+ 0,88 Prozent auf 218,20 CHF) und VAT (+ 0,31 Prozent auf 325,80 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Roche (-4,41 Prozent auf 238,45 CHF), Nestlé (-3,43 Prozent auf 98,75 CHF), Novartis (-2,75 Prozent auf 84,75 CHF), Partners Group (-2,73 Prozent auf 976,60 CHF) und Sandoz (-1,98 Prozent auf 27,77 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 589 620 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 280,952 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,70 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at