Verluste in Zürich: SLI sackt ab

Am Montag verliert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,78 Prozent auf 1 701,30 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,170 Prozent auf 1 717,56 Punkte an der Kurstafel, nach 1 714,65 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 699,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 720,98 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der SLI auf 1 745,36 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 768,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, den Wert von 1 538,08 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,20 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 4,54 Prozent auf 4,51 CHF), Schindler (+ 1,15 Prozent auf 185,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,85 Prozent auf 33,08 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,42 Prozent auf 262,10 CHF) und Holcim (+ 0,27 Prozent auf 58,94 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Alcon (-2,65 Prozent auf 69,06 CHF), Givaudan (-1,60 Prozent auf 2 946,00 CHF), Sonova (-1,56 Prozent auf 214,30 CHF), VAT (-1,34 Prozent auf 324,60 CHF) und Novartis (-1,33 Prozent auf 92,62 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 170 657 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 277,393 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,15 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at