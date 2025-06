Börse Zürich in Grün: SLI zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

Am Mittwoch verbuchte der SLI via SIX zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 2 003,39 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,042 Prozent stärker bei 1 997,33 Punkten, nach 1 996,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 011,40 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 992,57 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,785 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Stand von 1 987,66 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 04.03.2025, bei 2 105,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 948,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 4,26 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 6,31 Prozent auf 8,43 CHF), VAT (+ 2,29 Prozent auf 321,90 CHF), Temenos (+ 2,14 Prozent auf 62,00 CHF), Givaudan (+ 1,86 Prozent auf 4 224,00 CHF) und Straumann (+ 1,43 Prozent auf 106,50 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil UBS (-2,03 Prozent auf 26,96 CHF), Julius Bär (-1,32 Prozent auf 52,50 CHF), Lindt (-0,53 Prozent auf 13 200,00 CHF), Adecco SA (-0,44 Prozent auf 22,56 CHF) und Lonza (-0,43 Prozent auf 562,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 697 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,971 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Titel

2025 hat die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Adecco SA-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,29 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at