Verluste in Zürich: SLI verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Wenig Veränderung ist am Dienstag in Zürich zu beobachten.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,04 Prozent tiefer bei 1 848,44 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,092 Prozent auf 1 847,50 Punkte an der Kurstafel, nach 1 849,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 842,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 857,74 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 760,96 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 20.11.2023, bei 1 704,09 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 20.02.2023, bei 1 784,68 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,82 Prozent zu. Bei 1 857,74 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Swiss Re (+ 2,30 Prozent auf 102,45 CHF), Novartis (+ 1,16 Prozent auf 90,60 CHF), Swiss Life (+ 1,09 Prozent auf 647,60 CHF), Givaudan (+ 0,92 Prozent auf 3 738,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,82 Prozent auf 444,10 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Temenos (-6,31 Prozent auf 61,80 CHF), Swatch (I) (-3,42 Prozent auf 211,70 CHF), Sandoz (-3,31 Prozent auf 28,00 CHF), ams (-2,55 Prozent auf 2,07 CHF) und VAT (-1,58 Prozent auf 424,30 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 867 135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 267,302 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

