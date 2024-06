Verluste in Zürich: SMI am Donnerstagmittag mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Donnerstagmittag.

Um 12:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,01 Prozent leichter bei 12 014,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,405 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,270 Prozent auf 12 048,21 Punkte an der Kurstafel, nach 12 015,72 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 050,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 12 009,31 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0,085 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.05.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 960,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 705,71 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 27.06.2023, mit 11 142,65 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,56 Prozent nach oben. Bei 12 295,18 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 0,77 Prozent auf 78,76 CHF), Alcon (+ 0,55 Prozent auf 80,58 CHF), Swiss Life (+ 0,49 Prozent auf 657,20 CHF), Roche (+ 0,40 Prozent auf 250,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,34 Prozent auf 49,83 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Partners Group (-0,87 Prozent auf 1 133,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,81 Prozent auf 258,30 CHF), Swisscom (-0,40 Prozent auf 500,50 CHF), Nestlé (-0,39 Prozent auf 92,54 CHF) und UBS (-0,34 Prozent auf 26,20 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 813 572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 251,644 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

