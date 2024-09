Verluste in Zürich: SMI schließt im Minus

Am Mittwoch fiel der SMI via SIX letztendlich um 0,35 Prozent auf 11 922,91 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,429 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,305 Prozent auf 11 928,27 Punkte an der Kurstafel, nach 11 964,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 877,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 022,37 Zähler.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,333 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 865,93 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, bei 12 072,92 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2023, einen Stand von 10 972,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,74 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Sonova (+ 1,01 Prozent auf 300,50 CHF), Givaudan (+ 0,80 Prozent auf 4 527,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,66 Prozent auf 500,80 CHF), UBS (+ 0,62 Prozent auf 24,34 CHF) und Partners Group (+ 0,09 Prozent auf 1 112,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-1,36 Prozent auf 71,24 CHF), Novartis (-1,36 Prozent auf 97,47 CHF), Holcim (-1,03 Prozent auf 78,66 CHF), Swiss Re (-0,65 Prozent auf 114,60 CHF) und Nestlé (-0,61 Prozent auf 87,76 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4 806 166 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 242,964 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

