Verluste in Zürich: So steht der SPI am Nachmittag

Der SPI verliert am Mittwochnachmittag an Boden.

Am Mittwoch gibt der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,47 Prozent auf 13 539,73 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,830 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,226 Prozent auf 13 572,61 Punkte an der Kurstafel, nach 13 603,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 13 533,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 609,61 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,322 Prozent nach. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 25.09.2023, bei 14 449,51 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 25.07.2023, bei 14 814,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2022, wies der SPI einen Wert von 13 763,98 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 3,59 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Achiko (+ 100,00 Prozent auf 0,00 CHF), Talenthouse (+ 24,00 Prozent auf 0,01 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 7,57 Prozent auf 66,05 CHF), ObsEva (+ 7,49 Prozent auf 0,06 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,95 Prozent auf 4,74 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen BACHEM (-5,85 Prozent auf 62,75 CHF), Sulzer (-5,74 Prozent auf 77,25 CHF), Idorsia (-5,68 Prozent auf 1,53 CHF), Lonza (-5,32 Prozent auf 313,30 CHF) und Tornos SA (-5,02 Prozent auf 5,68 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 824 874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 267,065 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at