Verluste in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten

Der SPI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,33 Prozent schwächer bei 14 520,58 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,958 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,442 Prozent auf 14 633,20 Punkte an der Kurstafel, nach 14 568,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 502,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 651,49 Zählern.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 0,835 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, betrug der SPI-Kurs 14 578,66 Punkte. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, wies der SPI 13 701,44 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wies der SPI 14 447,50 Punkte auf.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,338 Prozent ein. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 743,38 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Spexis (+ 56,76 Prozent auf 0,29 CHF), Implenia (+ 13,56 Prozent auf 31,40 CHF), SKAN (+ 3,90 Prozent auf 80,00 CHF), GAM (+ 3,76 Prozent auf 0,40 CHF) und Meyer Burger (+ 3,55 Prozent auf 0,10 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Kinarus (-42,86 Prozent auf 0,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-12,50 Prozent auf 10,50 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-12,44 Prozent auf 7,32 CHF), ObsEva (-8,57 Prozent auf 0,03 CHF) und Idorsia (-7,44 Prozent auf 1,38 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die Kinarus-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 54 077 365 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 269,031 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die Implenia-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

