Implenia platziert Anleihe über CHF 180 Mio.

18.09.2025 / 18:00 CET/CEST



Mit erfolgreicher Emission stärkt die Gruppe ihre Finanzierungsstruktur weiter. Glattpark (Opfikon), 18. September 2025 – Implenia hat heute erfolgreich eine festverzinsliche, nicht nachrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 180 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinssatz von 2,05% emittiert.



Der Emissionserlös wird hauptsächlich zur Refinanzierung bestehender Schulden verwendet, wie die Rückzahlung der am 20. März 2026 fälligen Anleihe über CHF 125 Mio. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter zu stärken.



Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert werden. Die Liberierung der Anleihe wird voraussichtlich am 3. Oktober 2025 stattfinden. UBS AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Zürcher Kantonalbank fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.

Emittent Implenia AG, Glattpark (Opfikon) Emissionsbetrag CHF 180'000'000 Status Nicht nachrangig, unbesichert Zinssatz 2,05% p.a. Laufzeit 5 Jahre Emissionsdatum 18. September 2025 Kotierung SIX Swiss Exchange Verwendung der Mittel Hauptsächlich zur Refinanzierung bestehender Schulden Joint Lead Manager UBS AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Zürcher Kantonalbank

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Kontakt für Investoren und Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Investoren-Agenda:

4. März 2026: Jahresergebnis 2025, Analysten- und Medienkonferenz

