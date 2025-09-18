Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
18.09.2025 18:00:16
Implenia platziert Anleihe über CHF 180 Mio.
Implenia AG
/ Schlagwort(e): Anleiheemission
Mit erfolgreicher Emission stärkt die Gruppe ihre Finanzierungsstruktur weiter.
Glattpark (Opfikon), 18. September 2025 – Implenia hat heute erfolgreich eine festverzinsliche, nicht nachrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 180 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinssatz von 2,05% emittiert.
Kontakt für Medien:
Kontakt für Investoren und Analysten:
Investoren-Agenda:
Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8‘500 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
|Deutsch
|Implenia AG
|Industriestrasse 24
|8305 Dietlikon
|Schweiz
|+41 58 474 74 74
|info@implenia.com
|www.implenia.com
|CH0023868554
|A0JEGJ
|SIX Swiss Exchange
|2199958
2199958 18.09.2025 CET/CEST
