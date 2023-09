Verluste in Zürich: SPI liegt nachmittags im Minus

Am Mittwoch verliert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,12 Prozent auf 14 331,53 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,911 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,216 Prozent höher bei 14 380,24 Punkten, nach 14 349,29 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 304,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14 421,23 Einheiten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 0,654 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 14 443,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 659,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wurde der SPI auf 13 005,04 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 2,05 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 616,90 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Talenthouse (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), GAM (+ 10,32 Prozent auf 0,46 CHF), V-Zug (+ 4,91 Prozent auf 62,00 CHF), Kudelski (+ 4,62 Prozent auf 1,70 CHF) und VAT (+ 3,57 Prozent auf 322,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-17,50 Prozent auf 13,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-9,03 Prozent auf 0,50 CHF), Peach Property Group (-5,15 Prozent auf 12,16 CHF), Straumann (-3,65 Prozent auf 117,60 CHF) und Xlife Sciences (-3,47 Prozent auf 39,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Kinarus-Aktie aufweisen. 27 046 272 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 286,189 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Varia US Properties-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,48 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

