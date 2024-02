Verluste in Zürich: SPI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Der SPI verlor schlussendlich an Wert.

Letztendlich fiel der SPI im SIX-Handel um 0,38 Prozent auf 14 857,56 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,975 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,176 Prozent auf 14 939,87 Punkte an der Kurstafel, nach 14 913,69 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 14 840,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 939,87 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 0,568 Prozent zu. Vor einem Monat, am 22.01.2024, stand der SPI noch bei 14 681,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.11.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 212,12 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.02.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 521,61 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1,97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 14 971,76 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Idorsia (+ 10,28 Prozent auf 1,63 CHF), Sulzer (+ 9,31 Prozent auf 95,70 CHF), CI Com SA (+ 9,03 Prozent auf 1,57 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 9,00 Prozent auf 10,90 CHF) und Cembra Money Bank (+ 7,56 Prozent auf 74,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Kudelski (-13,06 Prozent auf 1,37 CHF), Meyer Burger (-11,02 Prozent auf 0,09 CHF), COLTENE (-5,32 Prozent auf 57,00 CHF), Nestlé (-4,92 Prozent auf 94,24 CHF) und ONE swiss bank (-4,81 Prozent auf 3,96 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 42 955 922 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,216 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der mobilezone-Aktie an.

