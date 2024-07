Verluste in Zürich: SPI verliert schlussendlich

Beim SPI standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Schlussendlich ging der SPI nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 16 301,82 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,124 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,175 Prozent höher bei 16 354,23 Punkten, nach 16 325,74 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 16 379,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 266,00 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Wert von 15 969,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 275,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wurde der SPI auf 14 764,82 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 11,89 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ObsEva (+ 900,00 Prozent auf 0,00 USD), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,79 Prozent auf 0,41 CHF), Curatis (+ 6,67 Prozent auf 6,40 CHF), Evolva (+ 6,37 Prozent auf 0,97 CHF) und Kudelski (+ 4,60 Prozent auf 1,71 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Villars SA (-6,50 Prozent auf 575,00 CHF), Lalique (-4,52 Prozent auf 38,00 CHF), Meyer Burger Technology (-4,36 Prozent auf 4,87 CHF), Givaudan (-3,86 Prozent auf 4 130,00 CHF) und Rieter (-3,53 Prozent auf 103,80 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 900 260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 249,786 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die CPH Group-Aktie mit 8,48 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at