Verluste in Zürich: SPI verliert zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Um 09:12 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 0,17 Prozent auf 15 969,41 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,959 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,228 Prozent auf 15 960,32 Punkte an der Kurstafel, nach 15 996,80 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 15 956,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 969,41 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 0,433 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.04.2024, stand der SPI noch bei 15 102,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 857,56 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, erreichte der SPI einen Wert von 15 227,79 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 9,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 048,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Relief Therapeutics (+ 4,00 Prozent auf 1,30 CHF), Sensirion (+ 3,47 Prozent auf 74,50 CHF), SHL Telemedicine (+ 2,23 Prozent auf 5,50 CHF), Alcon (+ 1,84 Prozent auf 81,92 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 1,60 Prozent auf 254,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Kudelski (-4,14 Prozent auf 1,39 CHF), Jungfraubahn (-2,80 Prozent auf 194,20 CHF), DocMorris (-2,31 Prozent auf 61,40 CHF), PolyPeptide (-1,98 Prozent auf 32,10 CHF) und ASMALLWORLD (-1,96 Prozent auf 1,50 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 5 484 058 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 249,067 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at