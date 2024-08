Verluste in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag schwächer

Der SPI zeigt sich am Mittwochnachmittag wenig verändert.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,13 Prozent tiefer bei 16 268,74 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,184 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,361 Prozent leichter bei 16 230,69 Punkten in den Handel, nach 16 289,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 303,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 230,69 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,503 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bewegte sich der SPI bei 16 153,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, wurde der SPI auf 15 996,80 Punkte taxiert. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, bei 14 307,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 11,66 Prozent. Bei 16 484,31 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Private Equity (+ 5,80 Prozent auf 73,00 CHF), Peach Property Group (+ 5,26 Prozent auf 8,00 CHF), Medmix (+ 4,90 Prozent auf 10,70 CHF), HOCHDORF (+ 4,48 Prozent auf 8,40 CHF) und Meier Tobler (+ 3,53 Prozent auf 26,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Evolva (-6,77 Prozent auf 0,88 CHF), Adval Tech (-5,68 Prozent auf 83,00 CHF), SoftwareONE (-4,92 Prozent auf 16,24 CHF), Addex Therapeutics (-4,75 Prozent auf 0,06 CHF) und Medartis (-4,48 Prozent auf 61,90 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ARYZTA-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 934 846 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 254,859 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die CPH Group-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

