Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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01.11.2026 03:01:57
Vertiv: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Vertiv (NYSE:VRT) reported net sales of $4.3 billion. Surging demand for artificial intelligence infrastructure continues to accelerate adoption of specialized power and thermal management systems. Three key takeaways from management explain how the company's positioned for long-term growth.
Data center expansion continues to drive order volume across global markets. Vertiv experienced broad-based demand for data center power and thermal infrastructure. Organic order growth exceeded 100% year over year.
Customers prioritize speed to bring artificial intelligence computing online faster. Factory-built modular designs simplify site installation and help operators generate revenue much sooner than traditional construction can.
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