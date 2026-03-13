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13.03.2026 06:31:28
Viant Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Viant Technology A hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 110,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 90,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,360 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,00 Prozent auf 344,20 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,24 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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