vida und Klimaschützer protestierten gegen niedrige Lkw-Maut

Die Gewerkschaft vida und mehrere Klimaschutzorganisationen haben am Freitag vor der Zentrale der Wirtschaftskammer (WKÖ) in Wien protestiert. Sie blockierten den Eingang mit einem Lastwagen und forderten von der Bundessparte Transport und Verkehr der WKÖ, sich für eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene einzusetzen, geht aus einer Aussendung am Freitag hervor. Auch die Lkw-Maut sei zu niedrig, hieß es dort.

Beteiligt waren neben der Gewerkschaft vida Fridays for Future, Workers for Future und System Change not Climate Change. Mit der Aktion wolle man "auf die Macht der WKO-Frächterlobby" hinweisen, die 2024 eine Verbilligung der Lkw-Maut erwirkt habe und die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene blockiere.

cgh/tpo

