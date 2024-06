Viel Bewegung: Cavendish-Aktie im ständigen Auf und Ab

• NEL-Aktie weiter im Anlegerfokus• Anteilsschein bleibt volatil• Unternehmensnachrichten Mangelware

Anleger von Cavendish Hydrogen erleben mit ihrem Investment eine Achterbahnfahrt. Nach einem katastrophalen Börsenstart erlebte die Aktie in den Folgetagen teils zweistellige Aufschläge. Auch am Mittwoch ist die Aktie im Fokus.

Unternehmensnachrichten Mangelware

Im Mittwochhandel zieht die Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo zeitweise knapp sechs Prozent an. Die Schwankungen bleiben aber massiv: Der Anteilschein wird in einer Range zwischen 28 und 31 NOK gehandelt, zuletzt betrug das Plus noch 2,10 Prozent auf 28,90 NOK.

Dabei gibt es von Unternehmensseite keine Gründe für die starken Kursschwankungen. Weder Cavendish noch die Konzernmutter NEL haben kursrelevante Nachrichten veröffentlicht. Vielmehr dürfte die Aktie weiter im Blickfeld von Shortsellern stehen, die in großem Stil auf sinkende Kurse bei Cavendish wetten.

Unternehmen bleibt defizitär

Der Wasserstoffkonzern NEL hatte das Fueling-Spinoff erst vor wenigen Wochen abgespalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht. "Cavendish hat einen soliden Startpunkt mit viel relevanter Erfahrung aus dem Leichtfahrzeug-Betankungsmarkt, einer vielfältigen und starken Kundenbasis, einer kompetenten Organisation und nun auch einem engagierten Vorstand. Ich bin überzeugt, dass sie erfolgreich sein können, und wünsche ihnen viel Glück", hatte Håkon Volldal, CEO von NEL, die Pläne kommentiert. Cavendish war zuletzt defizitär, was Beobachter vermuten ließ, die Konzernmutter habe einen unrentablen Geschäftsbereich loswerden wollen und daher den Börsengang initiiert.



Redaktion finanzen.at