Viertes Quartal: Scout24 setzt Wachstum fort - Scout24-Aktie steigt

Der im MDAX notierte Betreiber des Online-Marktplatzes ImmoScout24 erfüllte sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes. 2024 will das Unternehmen weiter wachsen und operative Skaleneffekte erzielen, nannte jedoch zunächst keine konkrete Prognose.

Der Umsatz kletterte im Schlussquartal um 15 Prozent auf 133 Millionen Euro, was unter anderem einem Zuwachs an Kunden und einem Wachstum im Geschäft mit Zusatzprodukten zu verdanken war. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 19 Prozent auf 79 Millionen Euro zu. Daraus ergab sich eine Marge von 59,9 Prozent, 2,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Das Nachsteuerergebnis stieg um 19 Prozent auf 52 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr stieg der Umsatz wie zuletzt vom Konzern in Aussicht gestellt um 14 Prozent auf 509 Millionen Euro. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 21 Prozent und damit am oberen Ende der hauseigenen Prognosespanne auf 304 Millionen Euro zu, was Scout24 mit einer höheren Kosteneffizienz begründete. Daraus ergab sich eine Marge von 59,7 Prozent.

Die Zahlen lagen insgesamt im Rahmen der Analystenerwartungen. Nur unter dem Strich schnitt Scout24 mit einem Plus von 45 Prozent auf 179 Millionen Euro deutlich besser ab. Verantwortlich dafür waren niedrigere Abschreibungen und ein besseres Finanzergebnis.

"Mit unserer starken Produktpipeline blicken wir sehr zuversichtlich auf das Jahr 2024", sagt CEO Tobias Hartmann. Eine konkrete Prognose will Scout24 im Rahmen des heutigen Kapitalmarkttages bekanntgeben.

Scout24 stellt langsameres Wachstum in Aussicht

Der Internetportalbetreiber Scout24 stellt sich im laufenden Jahr auf ein langsameres Wachstum bei höherer Profitabilität ein. Nach einem außerordentlichen Umsatzsprung 2023 dürfte das Plus nun bei neun bis elf Prozent liegen, teilte der Betreiber der Immobilienplattform Immoscout24 am Mittwoch im Nachgang zu einer Investorenveranstaltung mit. Die Profitabilität wollen Konzernchef Tobias Hartmann und Finanzchef Dirk Schmelzer leicht auf 61 Prozent hieven. Im abgeschlossenen Jahr kratzte die Rendite an der 60-Prozent-Marke.

Anleger reagierten skeptisch auf die neuen Ziele. Zunächst weitete die Scout24-Aktie zunächst ihre Verluste aus, bevor die Scheine dann ins Plus drehten. Zuletzt notierten die Scheine rund 0,5 Prozent höher. Auch die Mittelfristziele riefen wohl gemischte Gefühle aus: So soll die Rendite bis 2026 auf 63 Prozent steigen, während der Erlös jährlich im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen dürfte.

Bereits am Vormittag hatte der MDAX-Konzern seine vorläufigen Zahlen über das vergangene Jahr bekannt gegeben. Scout24 steigerte den Umsatz um fast 14 Prozent auf 509,1 Millionen Euro. Davon blieben fast 60 Prozent als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen - mit 303,9 Millionen Euro fiel die Kennziffer im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Fünftel größer aus. Während der Konzernerlös etwas unter den eigenen Zielen und dem Konsens lag, übertraf Scout24 mit dem Betriebsergebnis die Erwartungen.

UBS belässt Scout24 auf 'Neutral' - Ziel 66 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun richte sich der Blick auf den Kapitalmarkttag m weiteren Tagesverlauf, auf dem Scout24 einen Ausblick auf 2024 sowie die beiden Folgejahre geben werde.

Die Scout24-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,69 Prozent auf 67,40 Euro, nachdem sie zuvor noch verloren hatte.

FRANKFURT (Dow Jones) / ZÜRICH (dpa-AFX)