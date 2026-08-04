Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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04.08.2026 08:14:46
Vietnam preparing US$8.4 billion lending package for SMEs, priority projects to boost growth
Central bank official says key policy rates have been left unchanged this year to ensure banks have access to low-cost fundingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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