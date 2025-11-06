Vijaya Diagnostic Centre mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vijaya Diagnostic Centre hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,21 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,09 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Vijaya Diagnostic Centre 2,02 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at