Vikas Multicorp präsentierte Quartalsergebnisse

Vikas Multicorp lud am 24.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,69 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vikas Multicorp einen Umsatz von 1,35 Milliarden INR eingefahren.

In Sachen EPS wurden 0,220 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vikas Multicorp -0,060 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Vikas Multicorp 4,99 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at