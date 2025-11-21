Viking legte Quartalsergebnis vor

Viking präsentierte am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Viking noch ein Gewinn pro Aktie von 0,870 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,12 Prozent auf 2,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,99 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at