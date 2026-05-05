Vimeo Aktie
WKN DE: A3CQ1L / ISIN: US92719V1008
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05.05.2026 08:08:00
Vimeo-Datenleck: 119.000 E-Mail-Adressen betroffen
Die Cybergang ShinyHunters hat Daten von Vimeo bei Anodot gestohlen und ins Darknet gestellt. Nun hat Have-I-Been-Pwned sie aufgenommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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