VINCI-Aktie fester: VINCI kauft Mehrheitsanteil an Flughafen Edinburgh

VINCI Airports hat einen 50,01-prozentigen Anteil am Flughafen Edinburgh für 1,27 Milliarden britischen Pfund erworben und erweitert damit sein Netzwerk in Großbritannien auf drei Flughäfen.

Die Tochtergesellschaft des französischen Konzessions- und Bauunternehmens teilte am Mittwoch mit, dass die verbleibenden Anteile in Höhe von 49,99 Prozent von Global Infrastructure Partners (GIP) verwaltet werden, dem der Flughafen seit 2012 gehört. VINCI strebt den Abschluss der Transaktion im Sommer 2024 an.

VINCI begann eine Partnerschaft mit GIP im Jahr 2019, als der Konzern eine Mehrheitsbeteiligung am Londoner Flughafen Gatwick kaufte.

In Paris gewinnt die VINCI-Aktie zeitweise 1,70 Prozent auf 113,85 Euro.

Von Helena Smolak

FRANKFURT (Dow Jones)