VINCI-Aktie in Rot: Umsatz steigt, Gewinn sinkt: VINCI bestätigt Ausblick für 2025

Während sich die Rentabilität verbesserte, sanken aber die Auftragseingänge. VINCI rechnet weiter mit einem Umsatz- und Ergebnisanstieg 2025, wobei hier die Auswirkungen der höheren Besteuerung in Frankreich nicht berücksichtigt sind.

Im ersten Halbjahr belief sich die Sonderabgabe auf die Gewinne großer Unternehmen für VINCI auf fast 300 Millionen Euro, was etwa 70 Prozent des für das gesamte Jahr geschuldeten Betrags entspreche, so VINCI. Der Nettogewinn sank im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Bei gleichbleibenden Steuern wäre er um 10 Prozent gestiegen, so das Unternehmen.

Das Betriebsergebnis stieg um 6,9 Prozent auf 4,14 Milliarden Euro. Die operative Marge betrug 11,9 Prozent im Vergleich zu 11,5 Prozent im Vorjahr. Der Umsatz erhöhte sich um 3,2 Prozent auf 34,85 Milliarden Euro. Bei konstanten Wechselkursen und Konsolidierungskreisen stieg er um 1,2 Prozent. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Nettogewinn von 1,95 Milliarden Euro, einem operativen Ergebnis von 4,02 Milliarden Euro und einem Umsatz von 34,90 Milliarden, basierend auf dem FactSet-Konsens.

Der Auftragseingang ging im Laufe des Halbjahres um 2 Milliarden Euro zurück. Der Auftragsbestand belief sich Ende Juni auf 71,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 6 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Der freie Cashflow erreichte 46 Millionen Euro, gegenüber 361 Millionen im Vorjahreszeitraum. VINCI kündigte an, am 16. Oktober eine Abschlagsdividende von 1,05 Euro pro Aktie auszuzahlen.

Die VINCI-Aktie verliert in Frankreich zeitweise 0,56 Prozent auf 124,20 Euro.

DOW JONES